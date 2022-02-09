В Испании создали тест, определяющий, нужна ли бустерная доза вакцины против ковида

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Испанские ученые создали тест, который способен быстро определить, нужна ли человеку бустерная доза вакцины против коронавируса. Об этом сообщила в среду радиостанция Onda Cero .

По ее информации, разработкой занимались два специалиста из Университетской больницы Канарских островов. Тест способен определить состояние клеточного иммунитета человека и, таким образом, выявить, нужна ли ему бустерная доза вакцины против COVID-19.

Отмечается, что процедура заключается во введении в предплечье пациента раствора с частицей спайкового белка SARS-CoV-2 для изучения кожной реакции. Это покажет, имеется ли клеточный иммунитет против данного патогена. Время ожидания при проведении теста составляет от 12 до 48 часов после инъекции.

С начала пандемии в 47-миллионной Испании было выявлено более 10 млн случаев заражения, свыше 94 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Ранее на фоне появления омикрон-варианта ковида темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В результате в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных. Тем не менее предполагается, что королевство уже преодолело пик текущей волны ковида.