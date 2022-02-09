Студенты 25 образовательных учреждений работают в кол-центрах 122 в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Студенты из 25 образовательных организаций в Свердловской области присоединились к работе кол-центров единого номера 122 по вопросам ковида. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Добровольцы из уральских колледжей и техникумов усилили call-центры по COVID-19. 185 студентов из 25 образовательных организаций работают операторами горячей линии 122 семь дней в неделю в три смены. На фоне роста заболеваемости, вызванного распространением нового штамма "омикрон", колоссально выросла нагрузка на диспетчерскую службу", - говорится в сообщении.

Как уточнил на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев, студенты в сутки принимают около 12 тыс. звонков.

Ранее в департаменте сообщили, что в Свердловской области количество звонков на единый номер 122 выросло с 2,2 тыс. обращений до 10,9 тыс.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Школьники 2-8 классов, студенты колледжей и техникумов будут переведены на дистанционное обучение с 2 по 16 февраля. Также была ограничена работа учреждений дополнительного образования. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено более 263 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 198 тыс. человек, 10 096 умерли.