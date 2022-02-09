Большинство направлений полетов из аэропорта Тобольска просубсидируют в 2022 году

ТЮМЕНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Тюменской области для развития полетной сетки аэропорта Ремезов в Тобольске в 2022 году просубсидируют девять из 10 направлений полетов. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции по итогам 2021 года и планам на 2022 год губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Перевезено более 10 тыс. пассажиров (в 2021 году - прим. ТАСС), в 2021 году самолеты несколько месяцев летали по шести направлениям. На 2022 год планируется расширение до 10 направлений, в том числе сезонно уже открыты полеты в Сочи и Симферополь, при этом количество рейсов в неделю будет увеличено с 9 до 19, из этих 10 направлений 9 мы будем субсидировать, будет субсидирование из федерального и из регионального бюджетов. <...> Нам придется какое-то количество времени рейсы субсидировать для того, чтобы пассажиры привыкли к этим рейсам, они стали более коммерчески окупаемые, чтобы у нас была в последующем возможность субсидировать новые рейсы и тем самым развивать полетную сетку аэропорта Ремезов", - сказал Моор.

Аэропорт Ремезов в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года. Его строительство началось в 2019 году, это совместный проект компании "Сибур" и Тюменской области.