Региональный медкластер сформируют в Твери с завершением строительства детской больницы

ТАСС, 9 февраля. Возведение Детской областной больницы в Твери, на которое направлено около 4,6 млрд рублей, позволит сформировать региональный медицинский кластер. В него также войдут перинатальный центр и областная клиническая больница, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе осмотра строительной площадки.

"Важно также, что здесь будет создана хорошая база для подготовки молодых специалистов. Детская областная больница, перинатальный центр, областная клиническая больница будут работать как единое целое - региональный медицинский кластер", - приводит пресс-служба облправительства слова Рудени.

Губернатор отметил, что при проектировании больницы учтены все современные требования, опыт работы московских детских лечебных учреждений.

Первый камень на месте строительства больницы заложили в 2020 году, на данный момент завершено устройство монолитной плиты фундамента, возводятся несущие железобетонные конструкции здания.

Решение о создании нового больничного комплекса было принято весной 2017 года после пожара в старом корпусе детской областной больницы. В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал решение о назначении единственного исполнителя - госкорпорации "Ростех". По национальному проекту "Здравоохранение" на строительство до 2024 года направят суммарно более 4,6 млрд рублей. Больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений пациентов в год, в ней запланировано открытие 17 отделений, в том числе онкогематологического и офтальмологического, потребность в которых испытывает регион.