В Думе может появиться рабочая группа по регулированию деятельности бизнес-тренеров

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") и вице-спикер палаты Борис Чернышов (ЛДПР) выступили с инициативой создания в Думе межфракционной рабочей группы по вопросу законодательного регулирования деятельности бизнес-тренеров и тренеров личностного роста.

Как отметила Лантратова на пресс-конференции в среду, в реестре основных видов профессий "нет такого понятия как бизнес-тренер, бизнес-коуч или тренер по личностному росту". По ее словам, многие вопросы в этой сфере находятся вне правового поля. "При этом запрос есть, действительно, есть очень грамотные, хорошие тренеры, которые нужны", - отметила депутат.

"Нам нужно разработать комплексное законодательство в этой сфере. К нам присоединяются большое количество депутатов из разных фракций. У нас возникла идея вместе поработать и создать межфракционную рабочую группу на базе Государственной думы", - сказала парламентарий. Она добавила, что привлечь к ответственности за нарушения в этой области "практически невозможно, потому что эта сфера не регулируется", а у "[Федеральной] антимонопольной службы, у Роспотребнадзора сегодня особо нет механизмов борьбы".

В свою очередь Чернышов отметил, что следует создать не только межфракционную группу, но и межведомственную, с привлечением представителей Рособрнадзора, Министерства высшего образования и науки, МВД, Минэкономразвития.

"Конечно, здесь и Минтруд нужен, потому что если мы будем говорить о создании нового профстандарта, то куда нам без Министерства труда? Поэтому такую большую работу мы должны провести и этот рынок наконец-то сделать качественным, чтобы люди, которые покупают те или иные услуги, видя в реестре этого тренера, организацию, соответственно понимали, что услуга будет нормальная", - заключил он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Лантратовой, вопрос создания межфракционной рабочей группы планируется поднять на ближайшем заседании Совета Думы.