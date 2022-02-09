Калужский аэропорт признали лучшим в РФ в категории до 500 тыс. пассажиров в год

КАЛУГА, 9 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Калуга стал лауреатом Национальной премии "Воздушные ворота России" в категории до 500 тыс. пассажиров в год. Об этом в среду сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале по итогам церемонии награждения.

"Международный аэропорт Калуга признан лучшим в категории до 500 тыс. пассажиров в год. Церемония награждения победителей Национальной премии "Воздушные ворота России" прошла в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2022", - написал Шапша.

Он отметил, что в 2021 году калужский аэропорт впервые в своей истории обслужил порядка 250 тыс. пассажиров, что на 88% больше, чем в 2020 году. На данный момент маршрутная сеть аэропорта насчитывает 18 направлений, в том числе шесть международных.

По данным сайта премии "Воздушные ворота России", награду за второе место в категории до 500 тыс. пассажиров в год получил международный аэропорт Сабетта на Ямале, за третье - Аэропорт Горно-Алтайск.

Форум NAIS-2022 проводится при поддержке Министерства транспорта РФ, ассоциации "Транспортная безопасность", Федерального агентства воздушного транспорта РФ, Главгосэкспертизы России, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Ежегодно NAIS демонстрирует достижения воздушного транспорта и инфраструктуры гражданской авиации. Также выставка посвящена модернизации авиаплощадок, управлению и обслуживанию парка воздушных судов, подготовке кадров для авиаотрасли.