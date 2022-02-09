Республиканцы призвали Байдена, оскорбившего журналиста, пройти когнитивный тест

ТАСС, 9 февраля. Группа сенаторов-республиканцев в составе 37 законодателей направила письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвала его пройти когнитивное тестирование. Как сообщил в среду телеканал Fox News, предложение последовало за тем, как лидер Соединенных Штатов назвал представителя медиакомпании "сукиным сыном".

"Мы с коллегами просим президента Байдена немедленно пройти формальный когнитивный скрининг-тест, такой как Монреальская когнитивная шкала (MoCA), - сообщил конгрессмен Ронни Джексон, бывший главный врач Белого дома при администрациях Барака Обамы и Дональда Трампа. - Как бывший врач трех президентов США, я знаю, что требуется от главнокомандующего и главы государства умственно и физически, чтобы выполнять свои обязанности".

Джексон подчеркнул, что "американский народ заслуживает абсолютной уверенности в когнитивных способностях президента", и это тестирование либо подтвердит, что Байден подходит для своей должности, либо же выявит симптомы "когнитивных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, сосудистая деменция или рассеянный склероз". Кроме того, бывший конгрессмен предположил, что во время недавнего медосмотра президент "либо не проходил когнитивный тест, либо его результаты были скрыты от общественности".

25 января 2022 года президент Байден, не зная, видимо, что его микрофон был включен, назвал корреспондента телеканала "Фокс ньюс" "сукиным сыном" после того, как тот пытался задать ему вопрос об инфляции. Инцидент попал в трансляцию встречи главы государства с его экономическими советниками в Белом доме, которую вели американские новостные телекомпании. Белый дом пока не прокомментировал инцидент.

В ноябре Байден прошел плановый медосмотр в госпитале ВМС США имени Уолтера Рида в столичном пригороде Бетесда (штат Мэриленд). Выяснилось, что для своего возраста он чувствует себя совсем неплохо - 20 ноября Байдену исполнилось 79 лет. Как заявил его лечащий врач Кевин О'Коннор, президент здоров, активен и способен успешно выполнять свои обязанности. В то же время у него участился кашель и стала скованной походка - в связи с этим ему было рекомендовано пройти дополнительное обследование.