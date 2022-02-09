Губернатор Смоленской области поручил усилить организацию работы врачей при вызове на дом

ТАСС, 9 февраля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил усилить организацию работы врачей при вызове их на дом после жалоб пациентов на длительное время ожидания медиков и отсутствие обратной связи из медучреждений. Об этом сообщил глава региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Кто в департаменте по здравоохранению будет отвечать перед смолянами и передо мной за то, что люди сутками ждут врача, которого они вызвали? При этом врач не только не приходит, но и учреждение не дает жителям области обратной связи. До конца недели я жду от вас (Виктория Макарова - прим. ТАСС), как от профильного заместителя, решения, кто из чиновников департамента по здравоохранению ответит за некачественную работу учреждений в этом направлении", - приводятся слова Островского.

Он отметил, что рассмотрит предложения по мерам дисциплинарного взыскания в отношении чиновников, ответственных на недоработки, в том числе вероятность выговоров и увольнений. Губернатор также потребовал усилить работу "горячих линий" и организовать своевременную обратную связь. "Число обращений в поликлиники возрастает ежедневно. Увеличивается количество вызовов врача на дом и достигает 90 пациентов на одного врача в день. <…> Безусловно, есть и объективные причины происходящего: нехватка врачей, огромное количество вызовов, но обратная связь с людьми должна быть организована", - добавил Островский.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области число амбулаторных пациентов с ковидом выросло за неделю на 45%, всего в регионе на дому лечатся более 11,3 тыс. человек. Отмечалось, что для решения проблем с очередями в поликлиниках будут разделять потоки пациентов, для приема лиц с признаками ОРВИ выделят отдельные кабинеты. Коечный фонд в регионе свободен на 27%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 98 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 850 - за последние сутки. Выздоровели 84,4 тыс. человек, более 2,6 тыс. человек умерли. Коллективный иммунитет составляет 69,1%.