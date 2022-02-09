В Ленобласти почти 1 тыс. предпринимателей оформили ковид-паспорта за два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Количество предпринимателей Ленинградской области, которые оформили паспорта коллективного иммунитета к ковиду, достигло более 4 тыс., за два месяца документ получили почти 1 тыс. организаций. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации региона.

"Более 4 тыс. (4 397) предпринимателей области уже оформили паспорта коллективного иммунитета к COVID-19. С этим документом бизнес может работать с минимальными ограничениями. За два месяца число выданных ковид-паспортов в Ленинградской области увеличилось почти на тысячу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наибольшее количество паспортов получили предприятия в сфере торговли - 41,3% от общего количества, также активно оформляют документы сферы общественного питания - 18,3% и бытового обслуживания - 13,4%. Лидером по организациям с коллективным иммунитетом стал Выборгский район - 603 предприятия, меньше всего паспорта оформили в Волосовском районе - 16.

Паспорт коллективного иммунитета к ковиду дает возможность предприятиям общественного питания, салонам красоты и парикмахерским, фитнес-центрам, стоматологиям, баням, бассейнам, физкультурно-спортивным организациям и кинотеатрам Ленобласти принимать посетителей без предъявления ими антиковидных документов. Ковид-паспорт выдается при условии, что 80% работников предприятия вакцинированы или переболели ковидом, а в медицинских, образовательных учреждениях и учреждениях соцобслуживания такие документы должны быть у 95% сотрудников.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложняется, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 2 766 человек, накануне было 2 214. Всего с начала пандемии в регионе выявили 134 458 случаев заражения, выздоровели 106 545 (502 за сутки), умерли 3 210 человек (пять за сутки).