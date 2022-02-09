Сумма штрафов за неубранный снег в Петербурге с начала зимы приблизилась к 150 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Общая сумма штрафов за некачественную уборку снега и наледи во дворах и внутриквартальных территориях, начисленных по результатам проверок Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) и Государственной жилищной инспекции (ГЖИ), с начала этой зимы составила 145 млн рублей. В феврале инспекции продолжат ежедневно контролировать состояние домов и улиц, сообщили в среду представители ГАТИ и ГЖИ на пресс-конференции в ТАСС.

"В совокупности по результатам мероприятий, проведенных начиная с 30 ноября, возбуждено 702 административных дела, из них большая часть рассмотрена, назначены штрафы на сумму практически 77 млн рублей", - рассказал на пресс-конференции начальник организационно-аналитического управления ГАТИ Санкт Петербурга Степан Жамкочьян.

В свою очередь сумма назначенных штрафов со стороны Государственной жилищной инспекции с начала зимнего периода также составила более 68 млн рублей, отметил на пресс-конференции заместитель начальника ГЖИ Петербурга Юрий Кузин. По результатам проверки 9,6 тыс. домов этой зимой ГЖИ возбудила более 630 административных дел в отношении управляющих компаний. В январе этого года инспекторы обнаружили нарушения в 32% осмотренных многоквартирных домов.

Кузин отметил, что возросшее число нарушений и штрафов связано с обильными снегопадами этой зимой. В последний раз, по его словам, аналогичные объемы снега наблюдались зимой 2011-2012 годов. Больше всего проблем приходится на центр Петербурга из-за сложной архитектуры дворов и домов, которые затрудняют оперативный сброс и вывоз снега. Меньше всего нарушений этой зимой выявлено в Кронштадте и в Петергофе.