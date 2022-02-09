Свердловчане стали чаще менять имена и фамилии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области оформило на 38% больше актов о перемене имени в 2021 году по сравнению с 2020 годом, сменить имя или фамилию за прошедший год решили более 3 тыс. человек. Один из повлиявших факторов - акции в торговых сетях "Верный" и "Галамарт", из-за которых в регионе появилось большое число жителей с фамилией Верный или именем Галамарт, сообщила в Уральском региональном центре ТАСС заместитель начальника управления Наталья Храмова.

"Зарегистрировано [в 2021 году] у нас 3 014 актов о перемене имени, это на 825 актов больше (на 38%), чем за аналогичный период 2020 года. <…> У нас очень много в этом году проходило акций, которые проводились торговыми центрами "Галамарт" и "Верный". В связи с этим у нас очень много людей появилось по фамилии Верный или Верная, или поменяли имя на Галамарт", - рассказала Храмова.

Как она уточнила, переменить имя в прошлом году пожелали 763 мужчины и 2 251 женщина. Разница обуславливается, в том числе, более частой сменой женщинами именно фамилий.

Что касается популярных имен, присваивавшихся новорожденным, то в 2021 году жители региона чаще называли мальчиков Михаилами, Александрами, Артемами, Тимофеями, Дмитриями, Львами, Матвеями, Максимами, Иванами и Марками, а девочек - Мариями, Софиями, Викториями, Аннами, Евами, Дарьями, Алисами, Анастасиями, Елизаветами и Полинами. В числе редких - Алексия, Кассандра, Маниса, Медина, Мариэтта, Даниэла, Атлантида, Нева, Николина, Павлия, Паулина, Стефания и другие, в единичных случаях появлялись - Алтариана, Вильмира, Каусария, Сона, Царина, Штерна, Яснорада. В числе редких имен для мальчиков оказались Енисей, Зевс, Кристиан, Марис, Мансур, Радомир, Рамир, Ратибор, Ролан, Сальвадор, Северьян, Серафим, Святозар и другие, совсем уникальными - Ясномир, Ольгерд, Александар и Ставр.

Практически перестали называть детей в 2021 году Анатолиями, Аркадиями, Архипами, Борисами, Валентинами, Валериями, Викторами, Николаями, а также Алевтинами, Анфисами, Валентинами, Зоями, Ларисами, Натальями, Светланами и Тамарами.