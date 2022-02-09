Погранохрана Польши обещает гостеприимно принять стремящихся в страну из Белоруссии зубров

ВАРШАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Польская погранохрана пообещала гостеприимно встречать стремящихся попасть в Польшу из Белоруссии зубров. Соответствующее заявление служба распространила в среду в Twitter.

"Всех зубров, которые решат вернуться из Белоруссии в Польшу, мы принимаем с распростертыми объятиями и ждем со сладкими яблоками", - написали пограничники, информировав, что "сегодня еще четыре зубра перешли на сторону Польши".

Сообщается, что зубров встречали пограничники, солдаты и сотрудники Беловежского национального парка.

Охрана польско-белорусской границы с обеих сторон была усилена и укреплена дополнительными заграждениями из-за вспыхнувшего осенью 2021 года миграционного кризиса, когда несколько тысяч мигрантов подошли со стороны Белоруссии к польской границе и попытались пересечь ее силой. Польша приняла решение о строительстве на границе пятиметрового забора.

Против строительства заграждения выступают многие природоохранные организации. Польское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) на своей официальной странице указало, что заграждение "будет проходить почти через самый центр Беловежской пущи, нарушая экосистему". По их мнению, из-за забора могут пострадать рыси, зубры и волки.

В ответ на это власти Польши проинформировали, что в зонах естественной миграции животных предусмотрены специальные переходы. В общей сложности их будет 22. В правительстве обратили внимание на то, что существующие несколько десятилетий заграждения с белорусской стороны препятствуют передвижению зубров.