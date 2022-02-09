Минздрав сообщил, что завышение цен на ПЦР-тесты больше характерно для частных организаций

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Завышение цен на ПЦР-тесты для определения коронавируса в большинстве случаев характерно для частных медицинский организаций. Сегодня данным вопросом занимаются Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Генпрокуратура, сообщил ТАСС в среду помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее Петербургский парламент попросил министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко взять под личный контроль решение проблемы розничных цен на ПЦР-тесты и лекарства для лечения COVID-19. Соответствующее постановление об обращении к главе министерства, подготовленное по инициативе фракции "Единая Россия", депутаты приняли на пленарном заседании.

"Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко неоднократно поднимал проблему завышения стоимости ПЦР-тестирования в регионах на разных площадках, в том числе на встречах с ОНФ. В настоящее время вопросом по поручению председателя правительства [Михаила Мишустина] занимается ФАС. Активно работает Генеральная прокуратура. По нашим данным, в большинстве случаев завышение цен характерно для частных, а не государственных медицинских организаций", - сообщил Кузнецов.

Согласно тексту обращения депутатов, по данным мониторинга, в Санкт-Петербурге в аптечных пунктах указанные цены варьируются в пределах от 646 рублей до 3 000 рублей. При сдаче теста в специализированной медицинской организации цены также варьируются от 1 200 рублей и выше. В отдельных случаях цена повышается за скорость предоставления результата исследования на COVID-19, так называемый экспресс-тест, что увеличивает стоимость анализа не менее чем на 50%.