МИД РФ призвал Польшу отреагировать на случаи осквернения советских воинских захоронений

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Польши должны прекратить попустительствовать актам вандализма в отношении советских воинских захоронений и наказать виновных. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Акт вандализма на кладбище советских воинов в городе Равич, это Великопольское воеводство, где похоронены более полутора тысяч советских военнослужащих, которые погибли в боях за город, его окрестности в январе 1945 года, выглядит особенно цинично. Неизвестные выломали из основания центрального монумента мраморную доску с фамилиями погибших, сделано это было прямо накануне 77-й годовщины освобождения города Красной армией в ночь с 21 на 22 января", - сказала она.

Дипломат отметила, что это уже не первый акт вандализма на этом мемориале, однако виновные так и не были найдены. "Очевидно, что пока польские власти будут намеренно попустительствовать подобным действиям, осквернения мест памяти в Польше будут множиться", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что "это наносит удар по реноме Варшавы". "В очередной раз призываем местные власти города Равич к адекватной реакции на происходящие с возмутительной частотой акты вандализма. Требуем найти и наказать виновных и не допускать подобного впредь, - заявила она. - Но это не только к местным властям мы адресуем призыв, но и, конечно, к центральным".