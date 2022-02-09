Председатель ВС РФ: более чем на треть возросло число осужденных за коррупцию в 2021 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число осужденных за коррупцию в России в минувшем году выросло на 35%, или на 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"За преступления коррупционной направленности в 2021 году осуждены 9,6 тыс. лиц - на 2,5 тыс. больше, чем в 2020 году", - отметил Лебедев.

В презентации к докладу главы Верховного суда России отмечалось, что 24% осуждены за мелкие взятки (до 10 тыс. рублей), 19% - за дачу взятки выше этой суммы, 15% - за получение взятки в размере, не относящимся к мелким, 4% были осуждены за посредничество во взяточничестве (почти 4 тыс. лиц). Приговоры за иные виды коррупционных преступлений получили 35% осужденных.