{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Председатель ВС РФ: более чем на треть возросло число осужденных за коррупцию в 2021 году

Вячеслав Лебедев сообщил, что за преступления коррупционной направленности в 2021 году осуждены 9,6 тыс. лиц

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число осужденных за коррупцию в России в минувшем году выросло на 35%, или на 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"За преступления коррупционной направленности в 2021 году осуждены 9,6 тыс. лиц - на 2,5 тыс. больше, чем в 2020 году", - отметил Лебедев.

В презентации к докладу главы Верховного суда России отмечалось, что 24% осуждены за мелкие взятки (до 10 тыс. рублей), 19% - за дачу взятки выше этой суммы, 15% - за получение взятки в размере, не относящимся к мелким, 4% были осуждены за посредничество во взяточничестве (почти 4 тыс. лиц). Приговоры за иные виды коррупционных преступлений получили 35% осужденных.

Теги
Лебедев, Вячеслав МихайловичРоссия
Для оперативной борьбы с наледью Петербургу не хватает 8 тыс. промышленных альпинистов
На данный момент в городе работают порядка 600 штатных кровельщиков и около 900 специалистов, привлекаемых дополнительно через подрядчиков
Читать полностью