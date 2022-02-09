ВС РФ разъяснит, как рассматривать жалобы на недозволенные методы следствия

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Верховный суд России подготовит разъяснения судьям о реагировании на факты применения пыток и иных недозволенных методов ведения расследования. Об этом сообщил на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

Он признал, что вопросы применения законодательства об уголовной ответственности за преступления против правосудия "сохраняют актуальность".

"В этом году Пленум ВС РФ примет постановление о рассмотрении судами уголовных дел о преступлениях против правосудия и обратится к вопросам рассмотрения жалоб на постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и прекращении уголовных дел по заявлениям о применении недозволенных методов ведения расследования", - сообщил глава Верховного суда.