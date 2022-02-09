В Липецкой области около 20% врачей находятся на больничном

ТАСС, 9 февраля. Более 18% медицинских работников и 20% врачей находятся на больничном в Липецкой области. В регионе возросла нагрузка на амбулаторное звено до 3,5 тыс. вызовов в сутки, в связи с чем принято решение об увеличении числа специалистов для обслуживания на дому, сообщила в среду пресс-служба обладминистрации.

"В сутки поступает более 3,5 тыс. вызовов врача на дом. <…> На больничном находятся 20% врачей и 18% медработников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией нагрузка на амбулаторное звено значительно выросла, в связи с чем в регионе планируется увеличить число медицинских специалистов для обслуживания на дому. Всего к обслуживанию амбулаторных пациентов привлечено 234 бригады, в поликлиниках привлечено - 1,7 тыс. медработников, в том числе 409 врачей.

В Липецкой области отмечается рост заболеваемости ковидом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось с 90 до 1,6 тыс. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено более 102, 6 тыс. случаев заражения, выздоровели более 85 тыс. человек, более 3,1 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения ряда заведений общепита, театров, музеев необходимо показать ковид-сертификат. В больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 450 коек, из них свободно 19,7%.