Для оперативной борьбы с наледью Петербургу не хватает 8 тыс. промышленных альпинистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Оперативная уборка наледи и снежных шапок с крыш домов в Петербурге требует до 9,5 тыс. промышленных альпинистов. На данный момент в городе работают порядка 600 штатных кровельщиков и около 900 специалистов, привлекаемых дополнительно через подрядчиков, сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник технического управления Жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов.

"Мы сделали в свое время подсчеты, и получилось, что для того, чтобы хотя бы частично очищать карнизы кровель в течение нормативных сроков, то есть в течение суток, чтобы оперативно устранять опасность возможного схода наледи и снега с карниза и причинения вреда здоровью гражданам, может потребоваться одномоментно порядка 9,5 тыс. специалистов. К сожалению, мы понимаем, что сейчас такого количества подготовленных специалистов в городе нет", - сказал Джалалов.

Борьба с наледью на крышах

По словам Джалалова, городская администрация в данный момент прорабатывает возможность привлечения промышленных альпинистов из других регионов для работы в Петербурге в зимний период. К следующей зиме власти постараются задействовать в уборке кровель от наледи максимально возможное число специалистов.

Как отметил начальник технического управления жилищного комитета, ответственность за очистку крыш многоквартирных домов от наледи лежит на управляющих компаниях. Проблема в связи с этим, помимо нехватки специалистов, заключается в том, что компаниям зачастую не хватает собираемых ими средств на частое привлечение промышленных альпинистов.

Одним из наиболее оптимальных решений в борьбе с наледью в Петербурге является продолжение развития системы "холодных чердаков", подчеркнул Джалалов. Суть этой технологии заключается в максимальной теплоизоляции крыш изнутри и поддержании за счет циркуляции воздуха температуры внутри чердака, которая бы не превышала температуру воздуха на улице более чем на 4 градуса.

Альтернативный подход "теплых чердаков", предполагающий установку греющих кабелей на крышах, является более дорогим и применять его рекомендуется в домах со сложно устроенной архитектурой карнизов. За последние три года в Петербурге смонтировано порядка 180 систем подогрева крыш для борьбы с наледью. Также, по словам Джалалова, важно учитывать, что на установку греющих кабелей нужно согласие жильцов дома, так как расходы на содержание системы лягут на них.

В общей сложности с начала снегопадов власти в Петербурге получили порядка 7,5 тысяч жалоб от жителей города на наледь и снежные шапки на крышах, уточнил глава управления.

Дефицит дворников

Кроме того, на данный момент Петербургу необходимо набрать дополнительно около 5 тыс. дворников, которые занялись бы уборкой улиц, и порядка 1 тыс. механизаторов и 1 тыс. единиц техники. В общей сложности в городе на данный момент работают порядка 7 тыс. дворников и 700 единиц уборочной техники.

Дворников, проводящих ручную уборку, не хватает прежде всего для уборки дворовых и внутриквартальных территорий в историческом центре, там, где нет достаточного пространства для работы уборочной техники, в том числе из-за припаркованных автомобилей.

В данный момент городская администрация решает вопрос о реорганизации системы уборки улиц и дворов. По словам Джалалова, предполагается, что в районах Петербурга за уборку земель общего пользования, за внутриквартальные проезды, будут отвечать новые бюджетные учреждения, которые будут управляться в централизованном порядке.