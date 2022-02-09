Внеочередной медосмотр предусмотрен при выявлении противопоказаний для владения оружием

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Владелец оружия будет направляться на внеочередное медицинское освидетельствование в случае выявления противопоказаний для владения оружием. Соответствующий приказ Минздрава опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"В случае выявления у гражданина, являющегося владельцем оружия, при проведении медосмотров или медосвидетельствований либо при оказании ему медпомощи при заболеваниях, при наличии которых противопоказано владение оружием, медорганизация уведомляет об этом владельца оружия и оформляет сообщение о наличии оснований для внеочередного медосвидетельствования <...>", - говорится в документе.

Действующее медицинское заключение об отсутствии противопоказаний в таком случае аннулируется. Приказ вступает в силу с 1 марта.

В ноябре Минздрав России разработал порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к владению оружием, в том числе внеочередного, если у гражданина при медосмотре или оказании медпомощи были выявлены заболевания, несопоставимые с владением оружия.