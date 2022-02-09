Реставраторы обнаружили на кресте собора в Гатчине надписи, оставленные его создателями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Реставраторы, работая над восстановлением креста Павловского собора в Гатчине, обнаружили на нем древние надписи, оставленные его создателями. Текст на французском языке, предположительно, оставил один из рабочих, плохо знавший этот язык - он допустил несколько грамматических ошибок, сообщила в среду пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Примерный перевод такой - Г. Сенжелэн, прораб его императорского высочества, герцога...", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Ленинградской области - председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя.

Специалисты, проанализировав надпись, предположили, что прораб был немцем и обращался, вероятно, к герцогу Лейхтенбергскому Это весьма вероятно, ведь при строительстве кафедрального собора в Гатчине сами кресты и цепи с позолотой были изготовлены на Санкт-Петербургском гальванопластическом и бронзолитейном заводе, которое в то время являлось акционерным предприятием герцога.

Реставрацию объекта культурного наследия федерального значения - собора, построенного в середине XIX века в Гатчине, планируется завершить в декабре 2021 года.