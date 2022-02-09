Сторонники Ассанжа собрали более $50 млн для его адвокатов на продаже NFT

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. Сторонники основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа за счет продажи коллекции NFT (невзаимозаменяемый токен) заработали порядка $52 млн, которые пойдут на оплату услуг адвокатов журналиста и информационную кампанию в его поддержку. Об итогах онлайн-аукциона говорится в распространенном в среду сообщении WikiLeaks.

Торги, проходившие с 7 по 9 февраля в виртуальном формате, были организованы группой поклонников Ассанжа, сформированной на базе цифровой децентрализованной автономной организации DAO, представляющей собой краудфандинговую площадку. Вместе с художником, работающим под псевдонимом Pak, они разработали серию NFT в виде часов, на которых изображается число дней, проведенных Ассанжем в неволе. Всего было реализовано свыше 16,5 тыс. токенов на основе смарт-контрактов Ethereum. В общей сложности более 10 тыс. человек инвестировали свои средства в приобретение NFT в поддержку журналиста.

NFT - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.

Дело Ассанжа

10 декабря 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции Ассанжа. Юристы австралийца обратились в Высокий суд Лондона с просьбой разрешить обжалование вынесенного решения в Верховном суде Великобритании. 24 января Высокий суд Лондона постановил, что адвокатам Ассанжа необходимо подать заявление непосредственно в Верховный суд, который сам определит, состоится ли апелляция. Если журналисту не разрешат оспорить вердикт в Верховном суде, то его дело будет передано в суд первой инстанции для последующей передачи на рассмотрение сразу к главе МВД королевства Прити Пател, которая, согласно оценкам экспертов, готова быстро одобрить его выдачу в США.

В январе прошлого года Вестминстерский магистратский суд в Лондоне постановил, что экстрадиция основателя WikiLeaks будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. На этом был основан отказ выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, однако это решение было с успехом оспорено американским Минюстом.

Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш после того, как посольство Эквадора в британской столице в 2019 году отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.