Более 350 млн рублей направят на безопасность во время весеннего половодья

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Росводресурсы направят 357 млн рублей на обеспечение безопасности в период весеннего половодья. Ледорезные и ледокольные работы пройдут, в частности, на реках Лена, Колыма, Северная Двина, сообщает пресс-служба ведомства в среду.

"В 2022 году Росводресурсы предусмотрели 357 млн рублей для ледорезных, ледокольных мероприятий, ослабления прочности льда и расчистки опасных участков русел рек. Превентивные работы для безаварийного пропуска весеннего половодья проводят филиалы Центррегионводхоза Росводресурсов", - говорится в сообщении.

Почти 53 млн рублей агентство направило в Якутию, Архангельскую и Вологодскую области. Мероприятия проведут на льду Лены, Колымы и Северной Двины. "На затороопасных участках Северной Двины ледокольные и ледорезные мероприятия пройдут на протяженности более тысячи километров. Для Вологодской и Архангельской областей на предупредительные работы в федеральном бюджете предусмотрено более 25 млн рублей, для Якутии - почти 27 млн рублей", - отмечается в сообщении.