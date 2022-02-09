Сотрудники Московского авиацентра спасли в 2021 году почти 600 человек

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Московского авиацентра спасли в 2021 году более 580 человек, сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства (КГХ).

"Более 580 жизней спасли сотрудники Московского авиацентра в 2021 году. Сегодня в авиационном центре более 350 специалистов, 57 из них - пилоты. А еще с 2019 года на базе учреждения сформировано аварийно-спасательное подразделение", - говорится в сообщении.

В городском авиапарке 11 воздушных судов, ежедневно дежурство несут пять вертолетов - два пожарных и три санитарных. Время от получения сигнала до прибытия в любую точку города - до 25 минут.

"В День работника гражданской авиации поздравляем специалистов с праздником и подводим итоги их работы в 2021 году: 368 человек экстренно доставили в больницы; 215 человек спасли после ДТП, во время поисков заблудившихся в лесах, пожаров, социальных вызовов; 14 раз вылетали для ликвидации крупных пожаров; спасатели авиацентра получили допуск для проведения аварийно-спасательных работ на водных объектах; заступил на дежурство пожарный вертолет Ка-3211ВС", - отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Московском авиационном центре за 2020 год пилоты и спасатели 690 раз привлекались для оказания помощи пострадавшим, включая 294 вылета для санитарной эвакуации и 396 выездов на чрезвычайные происшествия, в результате чего были спасены 469 человек.