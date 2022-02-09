Суд в США отказал в освобождении под залог пары, обвиняемой в кибератаке на криптобиржу

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Суд столичного американского округа Колумбия временно отменил решение отпустить под залог Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, обвиняемых в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Об этом говорится в материалах суда, поступивших в распоряжение ТАСС.

В документе отмечается, что действие "постановления об освобождении, вынесенного судом южного округа штата Нью-Йорк, приостановлено". Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая требовала оставить обвиняемых под стражей на том основании, что "есть значительный риск" того, что обвиняемые предпримут попытку скрыться от правосудия.

В минувший вторник окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк распорядился отпустить американку Морган под залог в $3 млн. Для имеющего американское и российское гражданство Лихтенштейна сумма залога была установлена в размере $5 млн.

Ранее Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало биткойны на сумму, эквивалентную $3,6 млрд, украденные во время кибератаки на Bitfinex, а общая сумма похищенных тогда средств оценивается в $4,5 млрд. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.