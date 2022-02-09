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Минздрав рассказал о состоянии Жириновского

Лидера ЛДПР госпитализировали 2 февраля
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в Центральной клинической больнице, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в связи с диагностированным у него ковидом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

"Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом ковид-омикрон", - сообщили в министерстве. "Его состояние стабильное", - сказали в пресс-службе. "Владимиру Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнули в Минздраве.

Владимиру Жириновскому 75 лет.

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссия
Пандемия COVID-19
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