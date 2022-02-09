Александр Беглов пообещал завершить ремонт Биржевого моста к 320-летию Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Открытие обновленного Биржевого моста в Санкт-Петербурге станет своеобразным подарком жителям на 320-летие города, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он также отметил, что ремонтные работы идут в полном соответствии с утвержденным графиком, сообщила пресс-служба Смольного.

"За последние 20 лет капитально отремонтированы четыре исторических моста через Большую и Малую Неву - Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Тучков. С последней реконструкции Биржевого моста прошло 60 лет, после этого ремонт не проводился. Поскольку мост несет серьезную транспортную нагрузку, откладывать работы было нельзя. Они начались в октябре, идут по графику. Открытие обновленного моста станет подарком к 320-летию Петербурга", - приводит слова Александра Беглова пресс-служба администрации города.

На сегодняшний день на мосту демонтированы светильники, выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, закончена новая контактная сеть для троллейбусов и закреплена временная опора разводного пролета. Кроме того, проложены подводные кабели систем разводного пролета и электроснабжения моста, смонтирован ледорез.

Также, начались работы по установке железобетонных плит проезжей части моста и новых металлоконструкций. В пресс-службе смольного отметили, что после капремонта тротуары на мосту станут шире на 30 сантиметров с каждой стороны. Движение по нему планируется открыть уже в ноябре 2022 года. Полностью сдать работу - к маю 2023 года.