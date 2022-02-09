Уже пять стран Европы отменили основные коронавирусные ограничения и открывают границы

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Уже пять стран Европы, несмотря на достаточно высокие показатели заболеваемости ковидом, отменили все коронавирусные ограничения или смягчили основную их часть и намерены отказаться от остальных в феврале-марте. Правительства Швеции, Дании, Норвегии, Великобритании и Финляндии решили вернуться к привычной жизни из-за высокого уровня вакцинации. ТАСС собрал главное о ситуации в этих странах. Швеция Власти Швеции отменили с 9 февраля все коронавирусные ограничения. Теперь тем, у кого появились симптомы простуды, не нужно сдавать тест на коронавирус, достаточно остаться дома, но это не касается медперсонала и соцработников. Ограничение на число участников мероприятий и собраний также снимается. Общепиту разрешили закрываться позже 23:00 по местному времени, а также сократить расстояние между столами. Жителям страны больше не нужно заранее бронировать места в автобусах дальнего следования и поездах. При этом шведов попросили возвращаться к обычной жизни постепенно. Невакцинированным рекомендовали по возможности избегать закрытых помещений с людьми и общественного транспорта.

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Власти Швеции также открыли въезд в страну, но пока только для жителей ЕС, Европейской экономической зоны и стран Северной Европы. Им ковид-паспорт, как и ПЦР-тест, больше не потребуется. Граждане других государств попасть в королевство не смогут до 31 марта. Все это стало возможным из-за высокого уровня вакцинации. Сейчас в королевстве 83,8% населения старше 12 лет сделало две прививки от инфекции, 51,3% - вакцинированы бустерной дозой. При этом правительство страны отмечает, что количество заболевших ковидом еще какое-то время будет большим. Сейчас около 10 тыс. человек заражаются коронавирусом ежедневно. Однако временный закон, позволяющий правительству принимать меры, чтобы предотвратить распространение коронавируса, будет действовать до 31 мая 2022 года. Впрочем, власти намерены исключить COVID-19 из списка социально опасных для общества заболеваний в марте-апреле. Дания Дания также приняла решение вернуться к привычной жизни, признав коронавирус эндемическим заболеванием. С середины января заработали закрывшиеся в декабре 2021 года кинотеатры, музеи и театры. Все остальные ограничительные меры не действуют с 1 февраля. Жители королевства должны носить маски лишь в больницах и домах престарелых. В поездах больше не требуют ковид-паспорт. Ограничения сняты на работу ресторанов, клубов, баров, которые продают алкоголь. Количество зрителей и участников различных мероприятий не ограничивается. Соблюдать социальную дистанцию не нужно. Дания также разрешила въезд всем привитым признанной в стране вакциной. Для невакцинированных есть правила, например, нужно сдать ПЦР-тест. В стране около 80% граждан вакцинированы двумя дозами, 60% - бустерной. При этом число новых заразившихся коронавирусом за сутки держится на уровне 40-50 тыс. с конца января. Норвегия Власти Новергии намерены отменить все ограничения с 17 февраля. Пока же перестало действовать требование об удаленной работе. Также количество человек в закрытых помещениях, в том числе театрах и кинотеатрах, может быть любым с 1 февраля. Это же касается спортивных и развлекательных мероприятий. Кафе и рестораны вновь могут продавать алкоголь. Студенты колледжей и университетов возвращаются в классы.

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