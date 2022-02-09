"Снежные" пункты Петербурга приняли рекордные за десять лет 3,38 млн кубометров снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга приняли с начала зимнего сезона 2021-2022 годов 3,38 млн кубометров снега - это абсолютный рекорд за последние десять лет. Об этом сообщила журналистам в среду пресс-служба Смольного.

"С начала зимнего сезона 2021-2022 годов "снежные" пункты города приняли и утилизировали 3,38 млн кубометров снега. Это абсолютный рекорд за десятилетие работы снегоплавильных и снегоприемных пунктов Петербурга", - говорится в сообщении.

Прошлый рекорд был зафиксирован в сезоне 2018-2019. Тогда количество принятого и утилизированного снега составило 3,334 млн кубометров. Прошлой зимой это количество было почти в два раза меньше нынешнего рекорда - 1,849 млн кубометров снежных масс.

"Зима очень снежная. Вынуждены были задействовать дополнительные площадки для складирования снега. Его вывоз и утилизация синхронизированы с уборкой улиц. Утилизация снега ежегодно предотвращает сброс в реки и каналы города около 95 тысяч тонн песка и 150 тонн мусора", - приводит слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова пресс-служба.

Первая практика создания подобных пунктов была начата еще в 2012 году и за 10 лет их количество возросло до 11. В этом сезоне впервые за все время их работы сразу шесть пунктов оказались полностью загружены, в результате чего потребовались дополнительные площадки. С 12 января два таких пункта стали действовать на территории Выборгского и Красносельского районов города.