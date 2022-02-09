В Варне отметили День дипломатического работника России и память графа Игнатьева

ВАРНА /Болгария/, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Память выдающего российского дипломата графа Николая Игнатьева, которому исполнилось бы 190 лет, и День дипломатического работника России, торжественно отметили в среду в болгарской Варне. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, в церемонии приняли участие российские дипломаты во главе с послом Элеонорой Митрофановой и генеральным консулом в Варне Владимиром Климановым, мэр Варны Иван Портных, руководители муниципалитетов, представители болгарских политических и общественных организаций и движений, десятки горожан, которые вместе с официальными лицами возложили венки и цветы к памятнику Игнатьеву.

"В 2022 году мы отметим целый ряд знаковых событий в нашей общей истории - 145-летие начала Русско-турецкой освободительной войны и 120-летие освящения храма-памятника Рождество Христово на Шипке. Все они неразрывно связаны с именем прославленного русского дипломата, военного и государственного деятеля графа Николая Игнатьева. Не будет преувеличением сказать, что без него современная карта Евразии выглядела бы иначе. Виртуоз дипломатического искусства, он всегда находил правильный выход и опасных поворотов большой политики", - подчеркнула Митрофанова, приветствуя участников церемонии.

Дипломат отметила, что сегодня внешние силы снова пытаются влиять на отношения между Россией и Болгарией. "Сегодня, когда внешние силы снова пытаются посеять зерна сомнения между Россией и Болгарией, используя традиционный принцип "разделяй и властвуй", важно помнить, что наша сила в единстве и созидании", - сказала она.

Митрофанова выразила благодарность жителям Варны за заботу о памятнике графу Игнатьеву, который является почетным гражданином черноморской столицы Болгарии и уважительное отношение к общей истории.

Цветы были возложены и к мемориальной доске вице-консула России в Варне Александра Рачинского, первого штатного российского дипломата в этом городе.