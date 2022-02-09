В Подмосковье планируют организовать около 20 разворотных кругов для автобусов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Порядка 20 мест, где необходимо обустройство разворотных кругов для общественного транспорта, определили в Московской области. После их организации транспортное обеспечение будет улучшено для 100 тыс. жителей региона, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В 2022-м в регионе определили 20 приоритетных мест, где необходимо обустройство разворотных кругов, в их числе ЖК "Люберцы", ЖК "Пригород Лесное" в Ленинском городском округе, в ЖК "Солнечная Система" в Химках. Перемены смогут почувствовать порядка 100 тыс. жителей региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил исполнение поручения по строительству нового разворотного круга в ЖК "Государев дом" в Ленинском городском округе. В жилом комплексе проживает около 25 тыс. человек. Ранее местные жители жаловались, что транспортные средства, выходящие на линии, слишком маленькие, в следствие чего на остановках образовывались очереди. Запустить более вместительные автобусы на маршруты не представлялось возможным, так как отсутствовала разворотная площадка. По поручению губернатора ее оперативно обустроили и в конце прошлого года по ней поехали первые автобусы.

"С 1 ноября 2021 года в Московской области перешли на ручной контроль работы автобусов. Определен перечень "горячих" точек - их 28. Ежедневно в час пик там дежурит более 100 инспекторов и в случае возникновениям проблем оперативно на них реагируют. С декабря 2021-го на остановках с наибольшим пассажиропотоком начали устанавливать камеры, чтобы ежедневно онлайн отслеживать, так называемые "горячие" точки. В первую очередь определяется причина очередей - недостаток автобусов, пробки или срывы рейсов. При необходимости на маршруты выходят дополнительные транспортные средства, чтобы люди не стояли в очередях", - добавили в пресс-службе.