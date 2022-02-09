Программа детской дипломатии в регионах России сформирует новое поколение международников

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Развитие детской дипломатии на региональном уровне поможет сформировать новое национально ориентированное поколение специалистов в области международных отношений для возможности качественно отстаивать в будущем интересы России за рубежом. Об этом заявили в среду эксперты в ходе круглого стола на тему "Формирование нового национально ориентированного поколения".

Программа дипломатии Pre-junior, junior and youth+ degree: diplomacy and international business, направленная на подготовку школьников и студентов в области международных отношений, дипломатии, международного бизнеса, разработана командой преподавателей ведущих российских университетов. Проект запускается в феврале 2022 года.

"Целью нашей программы, которая направлена на подготовку как школьников, так и студентов в области международных отношений, дипломатии, международного бизнеса, является формирование нового поколения будущих специалистов, способных в своей профессиональной деятельности решать задачи экспертно-аналитического характера и осуществлять сопровождение международной деятельности как государственных, так и коммерческих структур в целях именно успешного позиционирования, отстаивания интересов Российской Федерации за рубежом - как в странах СНГ, так в странах европейских и в странах Азии", - сообщила научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики департамента зарубежного регионоведения ВШЭ Ирина Стрельникова.

По инициативе Ассоциации российских дипломатов, как пояснил и.о. представителя МИД России в Красноярске Артем Захаров, в регионах России уже реализуются проекты по популяризации сферы международных отношений. Так, в Абакане и Норильске созданы клубы "Юных дипломатов", где дети обучаются основам международных отношений, слушают лекции дипломатов и ученых, а МГИМО предоставляет возможность выпускникам, которые проявили себя в клубах, поступить на целевой основе. "Поэтому тот проект, который представлен в сегодняшнем обсуждении, - Pre-junior, junior and youth+ degree: diplomacy and international business - видится мне очень привлекательным, новые возможности для ребят, которые интересуются международными отношениями", - сказал он.

В свою очередь председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталья Путиловская отметила, что в большинстве регионов России также реализуются программы профориентации школьников. В Санкт-Петербурге, например, действует проект "Билет в будущее", который продвигает практико-ориентированное профессиональное самоопределение среди детей школьного возраста, в нем участвуют 40 тыс. детей из города федерального значения.