Опубликован проект единой концепции по обращению с ТКО Петербурга и Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Компания "Невский экологический оператор", являющаяся регоператором Петербурга, представила проект единой для города и Ленинградской области концепции по обращению с ТКО. В документе проанализированы проблемы отрасли и прогнозы, проект будет уточнен после открытого обсуждения, сообщили в пресс-службе регоператора.

"АО "Невский экологический оператор" представил концепцию по обращению с отходами, разработанную компанией по поручению двух регионов - Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В проекте концепции отражены стратегические вопросы развития отрасли в агломерации, переход на новые экологичные методы обращения с отходами <…>. Проект опубликован для открытого обсуждения", - говорится в сообщении.

Проект опубликован на сайте компании. Регоператор принимает вопросы и замечания по проекту до 18 февраля. Их могут предложить все желающие. Данные в концепции актуальны по состоянию на третий квартал 2021 года.

Концепция отражает требуемые городу и области мощности обработки отходов, в ней предложены варианты способов обработки ТКО. В концепции также описаны тарифы на вывоз мусора в регионах, вопросы раздельного сбора и переработки. Отдельным пунктом концепции выведены предложения по решению проблем, в том числе с размещением опасных отходов, рекультивацией неэксплуатируемых полигонов.

Власти города и области согласовали совместную работу с ТКО в апреле 2021 года, была принята дорожная карта. Она предусматривает создание предприятий по переработке мусора, в рамках реализации дорожной карты была создана единая концепция. Ранее вице-губернатор города Валерий Пикалев сообщал, что концепция позволит синхронизировать территориальные схемы обращения с отходами города и области, сделать прозрачными транспортные потоки.

"Невский экологический оператор" - компания, созданная городом и областью совместно с ПАО "Интер РАО" и Банком ВТБ. Компания является регоператором Петербурга с 1 января.