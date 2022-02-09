"Русский союз Латвии" будет добиваться свободы выбора языка обучения в школах страны

РИГА, 9 февраля. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) выступает за многоязычие и будет добиваться свободы выбора языка обучения в школах республики. С таким заявлением в среду выступила эта политическая сила.

"Почему вопрос о многоязычном обучении стал актуальным в последние дни? Это произошло из-за неаккуратного высказывания президента Латвии Эгилса Левитса. И вообще, языковая политика, которую проповедует Левитс и люди, которые на него похожи, ведет к одноязычию, к тому, что фактически образование в Латвии будет только на одном языке, а остальные языки будут изучаться, а, может быть, и не изучаться, только как иностранные. Это путь в никуда, это регресс, это лишение будущих выпускников латвийских школ качества образования", - говорится в заявлении сопредседателя РСЛ Мирослава Митрофанова, опубликованном на странице партии в "Фейсбуке".

"Мы убеждены, что будущее латвийского образования - в принципиальном многоязычии. Обучение в латвийских школах должно проходить как на государственном латышском языке, так и на русском языке, который является родным для 40% населения Латвии, так и на языках Евросоюза, и, в первую очередь, на английском языке. Партия "Русский союз Латвии" будет добиваться свободы выбора языка обучения и принципиального многоязычия для всех школ Латвии", - указал он.

Левитс 3 февраля на встрече с министром образования и науки Анитой Муйжниеце заявил, что один из официальных языков ЕС должен быть вторым иностранным языком в школах страны. Таким образом, школам Латвии следует отказаться от русского языка как второго иностранного. Глава Минобрнауки поддержала инициативу президента, добавив, что реализация этой цели тесно связана с подготовкой квалифицированных учителей.

В Латвии в 2019 году началась реализация реформы, по итогам которой к 1 сентября 2021 года школы нацменьшинств перешли на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском остались лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Эта реформа вызвала волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии. Защитники русских школ провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста против реформы.

В Латвии проживают около 1,9 млн человек, примерно 40% из них составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными.