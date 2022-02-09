Турпоток в Хибины в 2021 году вырос почти в 2,5 раза по сравнению с допандемийным периодом

КИРОВСК /Мурманская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в Кировск в Мурманской области, где расположен туркластер Хибины, вырос в два раза в прошлом году по сравнению с допандемийным периодом и составил 245 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам глава городской администрации Юрий Кузин.

По данным властей Кировска, в 2019 году горнолыжный курорт посетили около 112 тыс. человек, в 2020-м - около 85 тыс.

"Туристический поток у нас ежегодно увеличивался до пандемии на 10-15-20%. Последние два года произошли очень серьезные изменения на рынке туристических услуг. Мы увидели взрывной рост в 2021 году, когда Кировск посетило, по данным big data и мнению экспертов, порядка 245 тыс. туристов, практически в 2-2,5 раза больше, чем ранее", - сказал Кузин в ходе пресс-конференции в Кировске.

По данным региональных властей, в 2021 году Мурманскую область посетили около 450 тыс. туристов, что практически достигло допандемийных показателей (в 2019 году - 458 тыс. туристов). Во время пандемии произошло качественное замещение турпотока в Заполярье - большое количество туристов из Азии были заменены россиянами.