В нескольких регионах Турции прошли протесты против повышения цен на электроэнергию и газ

АНКАРА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотни граждан Турции вышли в среду на улицы для участия в акции протеста против повышения цен на электроэнергию и бытовой газ, сообщает оппозиционная газета Sözcü.

Митинги были организованы основной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП). Акции проводились в нескольких провинциях, а также в Стамбуле и Анкаре. Согласно утверждениям другого оппозиционного издания Evrensel, в ходе протестов в городе Мардин на границе с Сирией полиция применила слезоточивый газ против собравшихся. В провинции Агры митингующие скандировали лозунги об отставке правительства президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

НРП продолжает призывать жителей страны присоединяться к их акциям протеста, чтобы "добиться доступных цен на электроэнергию и бытовой газ". Оппозиционные политики считают, что власти Турции должны "немедленно отменить повышение цен по тарифам".

Между тем министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что власти страны работают над возможностью снижения цен на электроэнергию, которые негативно сказываются не только на жизни обычных граждан, но также и на работе ряда предприятий.

Цены на энергоносители в Турции резко выросли в минувшие месяцы на фоне обесценивания турецкой лиры на 44% и достижения рекордного за два последних десятилетия уровня инфляции в 48,69%. Пользователи социальных сетей в Турции активно выкладывают счета за электроэнергию, на которых видно, что стоимость увеличилась в 2-3 раза.