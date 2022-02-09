Петербургский суд приостановил иск Минюста о ликвидации ЛГБТ-фонда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга приостановил рассмотрение иска о ликвидации фонда социально-правовой помощи "Сфера" (признан НКО-иноагентом), который во вторник подало Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Суд просит указать в заявлении конкретные нормы российских законов, которые нарушает организация, поддерживающая представителей ЛГБТ-сообщества, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

"Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга оставил без движения административное исковое заявление ГУ Министерства юстиции РФ по СПб и ЛО к благотворительному фонду "Сфера" о ликвидации", - сказано в сообщении.

Исправить указанные недостатки административному истцу предписано в срок до 28 февраля. Кроме того, судья указала на возможность ликвидации фонда в досудебном порядке. Если деятельность благотворительной организации противоречит ее целям (о чем управление Минюста указало в своем заявлении), то принявший решение о регистрации орган (то есть само управление Минюста) может направить организации письменное предупреждение. Оно может быть обжаловано в судебном порядке. В случае же неоднократного предупреждения благотворительная организация может быть ликвидирована без участия суда. О соблюдении подобного порядка в нынешнем заявлении не приводится никаких сведений.

Деятельность фонда "Сфера" представители Минюста посчитали идущей вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала. Проверка, проведенная ведомством, установила, что организация функционирует с грубыми и множественными нарушениями законодательства РФ, "носящими преимущественно неустранимый характер". Поддерживая ЛГБТ-движение в России, фонд тем самым способствует распространению взглядов ЛГБТ-сообщества и вовлечению в эту деятельность несовершеннолетних.

На сайте самого фонда отмечается, что он "содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности путем поддержки инициатив и предоставления социально-правовых услуг представителям ЛГБТ-сообщества и их близким".

1 марта 2016 года благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера" был внесен Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.