Глава финского МИД надеется на нормализацию передвижения через границу с РФ для туристов

ХЕЛЬСИНКИ, 9 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто выразил в среду в интервью ТАСС надежду на то, что ситуация с пересечением финско-российской границы, движение через которую ограничено из-за пандемии, нормализуется, и туристы из РФ вновь смогут приехать в Финляндию.

"Ограничения на пересечение границы между Финляндией и Россией рассматриваются регулярно, и продолжение их действия зависит от ситуации с заболеваемостью. Границы могут постепенно открываться для передвижения по мере отступления пандемии. Надеюсь на скорейшую нормализацию передвижения через границу", - сказал он.

"До пандемии в 2019 году россияне были крупнейшей группой иностранных туристов в Финляндии. Туризм и контакты между гражданами являются важным элементом отношений между нашими странами. С начала пандемии объемы передвижения через границу (число пересечений - прим. ТАСС) составляют лишь примерно десятую часть того, что было до нее", - добавил министр.

По его словам, туризм "укрепляет прямые межчеловеческие контакты между Финляндией и Россией" и "имеет очень большое значение для того, что мы думаем о соседях и как хорошо мы знаем соседей". "По результатам опроса, проведенного в прошлом году, большинство россиян относится к Финляндии хорошо или очень хорошо, что не может не радовать", - заключил министр.

Въезд в Финляндию

Въезд в Финляндию из России разрешен сейчас для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также для встречи с родственниками. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

С 1 октября Финляндия открыла выдачу виз для двух новых категорий россиян: отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты. В настоящее время ограничения действуют до 14 февраля, но они регулярно продлеваются на протяжении уже почти двух лет.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией возобновилось с 12 декабря, когда вновь были запущены поезда "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом, между странами также возобновлены авиасообщение (самолеты летают между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом) и автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.