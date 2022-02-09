Ингушетия получила диск с фольклорными аудиозаписями 1911 года из нацбиблиотеки Франции

МАГАС, 9 февраля. /ТАСС/. Руководитель франко-ингушского исследовательского центра Иса Беков выкупил у Национальной библиотеки Франции компакт-диск с фольклорными ингушскими аудиозаписями 1911 года и передал его в Госархив республики, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Компакт-диск с фольклорными аудиозаписями, сделанными в Ингушетии в 1911 году и включающими религиозные песнопения и записи шуточного сватовства, переданы в Госархив Ингушетии руководителем франко-ингушского исследовательского центра Исой Боковым. Уникальное многоголосное хоровое исполнение, сольные записи известного богослова начала XX века Озиева Ильяса Эфенди, шуточные фольклорные записи, представляющие огромное значение для истории и культуры Ингушетии, обнаружены и выкуплены Исой Боковым из фондов Национальной библиотеки Франции имени Франсуа Миттерана", - говорится в сообщении.

Как сообщается, записи были сделаны старейшей французской звукозаписывающих фирмой Path. "Это история нашего народа, и это должно быть здесь, в Ингушетии, поэтому мы все, что находим, направляем в краеведческий музей или в республиканский архив, где есть доступ и хорошо организована работа для желающих ознакомиться с экспонатами и документами. Франко-ингушский исследовательский центр продолжает свою поисковую работу архивных материалов и артефактов в различных университетских библиотеках и национальных музеях Франции, Германии, Норвегии и в Польше", - передает пресс-служба слова Бокова.

В пресс-службе отметили, что аудиозаписи в скором времени будут доступны жителям региона, желающим с ними ознакомиться.

"Безусловно, эти записи представляют огромную ценность, поскольку ничего подобного у нас до сих пор не было на хранении, и все это в единственном экземпляре. Это весомый вклад в изучение этнографии, фольклора, нашей истории в целом. Все эти документы будут поставлены на государственный учет, описаны и после проведения соответствующих реставрационных работ будут доступны пользователям", - цитирует пресс-служба руководителя Госархива республики Магомета Картоева.