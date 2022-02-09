В Нью-Йорке с 11 февраля отменяют масочный режим в помещениях

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Штат Нью-Йорк с 11 февраля отменяет требование в обязательном порядке носить маски в помещениях. Об этом в среду заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул в Twitter .

"Ситуация уже не та, что была в начале декабря. Действия нью-йоркцев были верными, они помогли нам пройти через зимний всплеск заболеваемости. С завтрашнего дня отменяем требование для предприятий, предписывавшее, что внутри помещений необходимо носить маску или предъявлять сертификат о вакцинации", - сказала она.

При этом муниципальные власти, а также владельцы предприятий могут по-прежнему требовать обязательного ношения масок. В школах ношение масок пока остается обязательным.

На протяжении последнего года, хотя требование носить маски летом отменялось даже на федеральном уровне, в Нью-Йорке администрация большинства жилых комплексов, офисных зданий, магазинов и различных учреждений настаивала на их обязательном ношении.

На этой неделе о смягчении масочного режима объявили пять штатов - Нью-Джерси, Делавэр, Калифорния, Коннектикут и Орегон.