Режим самоизоляции для людей старше 60 лет в Рязанской области продлили до 28 февраля

ТАСС, 9 февраля. Власти Рязанской области до 28 февраля продлили на территории региона режим самоизоляции для людей старше 60 лет, ограничение на ночную работу предприятий общепита, а также запрет на посещение детьми без взрослых торговых центров и других объектов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"9 февраля губернатор Николай Любимов подписал распоряжение <...>, которым внесены изменения в сроки действия ограничений, введенных в регионе в целях противодействия распространению COVID-19. Согласно распоряжению, период действия ограничительных мер продлевается по 28 февраля 2022 года ", - говорится в сообщении.

Согласно документу, режим самоизоляции продлевается для граждан в возрасте старше 60 лет, не находящихся в трудовых отношениях. Работающим людям старше 60 лет, а также людям, имеющим хронические заболевания, самоизоляция рекомендована.

Предприятия общественного питания не должны работать в период с 3:00 до 6:00 часов, за исключением обслуживания навынос. Несовершеннолетним запрещено находиться без сопровождения родителей в торговых центрах, аквапарках и ряде других учреждений. Также в регионе отменили требование носить перчатки в общественных местах.