КЧР вдвое перевыполнила годовой план по числу зарегистрированных самозанятых в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 9 февраля. /ТАСС/. Почти 5 тыс. человек зарегистрировались в Карачаево-Черкесии (КЧР) в качестве самозанятых в 2021 году, что более чем в два раза превышает плановые показатели. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"В Карачаево-Черкесии в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2021 году были реализованы следующие мероприятия: 4 768 человек начали применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", что вдвое превышает плановый показатель, который составлял 2 030 человек", - рассказали в пресс-службе.

Как рассказал ТАСС замдиректора центра "Мой бизнес" КЧР Ренат Хатуаев, план по регистрации самозанятых удалось перевыполнить благодаря слаженной работе ведомств и активности жителей республики.

"Мы со своей стороны проводили информационное освещение, образовательные мероприятия - так как существует отдельная госпрограмма поддержки самозанятых, у нас есть возможность проводить большое количество мероприятий. Итогом этой работы стало проведение первого онлайн-форума в КЧР для самозанятых. Также такому количеству зарегистрированных способствует выгодность этой формы ведения коммерческой деятельности, удобство в пользовании, полная автоматизация отчетности, регистрация онлайн", - сказал Хатуаев.

За прошедший год для 100 самозанятых жителей провели консультации и образовательные мероприятия, что также превышает плановый показатель почти в два раза. В 2021 году восемь субъектов МСП получили статус социального предпринимателя, количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, увеличено до 1,4 тыс. В форумах, семинарах и консультациях для популяризации предпринимательской деятельности приняли участие порядка 1 тыс. человек. За прошедший год четыре предприятия республики начали экспортировать свою продукцию за пределы страны.