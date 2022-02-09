Еще 15 священников приняли в клир Патриаршего экзархата Африки

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Еще 15 африканских священников из Кении приняты в юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ) - в Патриарший экзархат Африки. Об этом сообщил экзарх митрополит Клинский Леонид в среду.

"<…> в Кении продолжает трудиться миссионерская группа во главе с иереем Георгием Максимовым. Сегодня провели пастырское собрание в городе Меру (Восточная провинция Кении). <…> По результатам пастырского собрания 15 священников были приняты в Русскую православную церковь. Присяги были подписаны", - написал он в своем Telegram-канале.

В собрании приняли участие священники двух благочиний епархии Ниери Александрийской православной церкви, которые пригласили отца Георгия, чтобы передать ему прошения о принятии их в РПЦ, сообщил митрополит. По сообщению местных священников, в воскресенье к ним приезжал епископ Ниерийской Неофит и просил не переходить в РПЦ, а также угрожал последствиями такого шага, написал экзарх.

Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года постановил образовать Патриарший экзархат Африки. Синод решил принять в юрисдикцию Московского патриархата 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений. В постановлении уточнялось, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины Епифания Думенко и совместного с ним служения.