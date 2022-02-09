В Петербурге не будут продлевать дистанционный формат обучения школьников после 13 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Дистанционный формат для петербургских школьников 7-11-х классов не планируется продлевать после 13 февраля. Без крайней необходимости не будут продлевать и действующие ограничения на посещение несовершеннолетними общественных мест, рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор города Ирина Потехина.

"Петербург всегда был последовательным противником дистанционного обучения. Мы первыми в стране придумали смешанный формат обучения для того, чтобы все-таки не уходить на дистанционное обучение. <…> Никаких ограничений с 14-го числа мы продлевать не будем. Это касается не только 7-11-х классов, которые вернутся учиться, это касается и дополнительного образования. Мы восстанавливаем работу дополнительного образования. Это касается и отмены запрета на посещение детьми общественных заведений - торговых центров, кинотеатров, кафе", - заявила Потехина.

Ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому учащиеся 7-11-х классов школ Санкт-Петербурга переводились на дистанционное обучение на период со 2 по 13 февраля в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Кроме того, подросткам запрещалось посещать большинство общественных мест.