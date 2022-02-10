Суд в Москве продлил арест акционисту Крисевичу, устроившему стрельбу на Красной площади

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в среду продлил арест акционисту и художнику Павлу Крисевичу, устроившему стрельбу из охолощенного пистолета на Красной площади. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Крисевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 марта", - сказали агентству.

Крисевича обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за акцию на Красной площади 11 июня. Он дважды выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий выстрел в себя. Как ранее сообщил адвокат Крисевича Мансур Гильманов, у его подзащитного изъяли мобильный телефон и охолощенный пистолет Р-411. По делу также проходит журналистка Ника Самусик.

Ранее Гильманов также сообщил ТАСС, что вину акционист не признает. До инцидента на Красной площади художник был дважды подвергнут административному аресту за свои акции: он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а на Лубянке сымитировал распятие.