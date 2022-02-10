Опрос показал, что найти Украину на карте может лишь треть американцев

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Только треть жителей США может найти Украину на карте Европы, показывают результаты опроса, опубликованного в среду компанией Morning Consult.

По данным опроса, корректно указать Украину на карте смогли только 34% респондентов. Согласно предоставленной иллюстрации, опрошенные в попытках угадать указывали на карте точки от Исландии до стран Северной Африки.

Из тех, кто не смог найти страну на карте, 37% выступили за то, чтобы предоставлять военную помощь Киеву, среди тех, кто верно показал расположение Украины, за подобные меры выступают 50% респондентов. За введение самого серьезного пакета санкций в случае вторжения России на Украину выступают 58% опрошенных, правильно указавших страну на карте, и 41% из тех, кто этого сделать не смог.

Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну - 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. При этом 29% опрошенных выступают за отправку американских войск в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.

Опрос был проведен 7 февраля, в нем приняли участие 2 005 американских избирателей.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.