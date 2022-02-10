Почти 40% опрошенных россиян готовы заниматься нелюбимой работой ради высокой зарплаты

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Почти 40% россиян, которые любят свою работу, готовы поменять ее на нелюбимое дело, но с зарплатой в два раза выше. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился с 1 по 8 февраля среди 1,6 тыс. респондентов во всех округах России.

"Испытание деньгами: тех, кто любит свою работу, мы спросили, готовы ли они заниматься нелюбимым делом с зарплатой в два раза выше, чем сейчас: 39% согласились, 34% отказались. А если бы вдруг заработок на любимой работе снизился вдвое, лишь каждый 11-й остался бы на ней, 79% отказались бы трудиться на таких условиях", - говорится в результатах исследования.

Респондентов, которые не любят свою работу, спросили, готовы ли они покинуть свое место ради работы мечты, но с зарплатой в два раза меньше. Отказались 73% опрошенных, а положительно ответили 15% респондентов. "А если бы на горизонте маячила любимая работа, но на старом нелюбимом месте их удерживали обещанием в два раза повысить заработок, лишь каждый третий (32%) уволился бы, 55% отказались бы от работы мечты ради денег", - сказали в Superjob.

По данным сервиса, мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы с более высокой зарплатой.