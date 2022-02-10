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Премия "Оскар"

THR: организаторы "Оскара" не будут требовать от гостей подтверждения вакцинации

Однако все посетители церемонии будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный в день проведения мероприятия
© Photo by Danny Moloshok/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Подтверждение вакцинации от коронавируса не будет обязательным условием пропуска на церемонию награждения кинопремии "Оскар", сообщил в среду журнал The Hollywood Reporter.

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По его сведениям, организаторы премии Американской академии киноискусств планируют обязать всех гостей церемонии предоставить отрицательный тест на ковид, сделанный в день проведения мероприятия. Издание не уточняет, смогут ли попасть на церемонию зарубежные гости, не прошедшие вакцинацию. В настоящее время в США действуют правила, согласно которым в страну за редкими исключениями могут попасть лишь иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации препаратами, которые одобрены Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США или Всемирной организацией здравоохранения. Российские вакцины в этот список пока не входят.

94-я по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоится 27 марта. На этот раз она пройдет в традиционном для премии театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В прошлом году основная ее часть прошла в камерном формате в амфитеатре железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station в связи с введенными на фоне пандемии нового коронавируса ограничениями. В этом году в число номинантов премии вошел короткометражный мультипликационный фильм российского режиссера Антона Дьякова под названием "Боксбалет".

Теги
СШАПремия "Оскар"
Пандемия COVID-19
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