THR: организаторы "Оскара" не будут требовать от гостей подтверждения вакцинации

По его сведениям, организаторы премии Американской академии киноискусств планируют обязать всех гостей церемонии предоставить отрицательный тест на ковид, сделанный в день проведения мероприятия. Издание не уточняет, смогут ли попасть на церемонию зарубежные гости, не прошедшие вакцинацию. В настоящее время в США действуют правила, согласно которым в страну за редкими исключениями могут попасть лишь иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации препаратами, которые одобрены Управлением по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США или Всемирной организацией здравоохранения. Российские вакцины в этот список пока не входят.

94-я по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоится 27 марта. На этот раз она пройдет в традиционном для премии театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). В прошлом году основная ее часть прошла в камерном формате в амфитеатре железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station в связи с введенными на фоне пандемии нового коронавируса ограничениями. В этом году в число номинантов премии вошел короткометражный мультипликационный фильм российского режиссера Антона Дьякова под названием "Боксбалет".