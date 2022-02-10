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На Чукотке первый глэмпинг планируют перевести на альтернативные источники энергии

Автор проекта "Умка" планирует снизить негативное воздействие глэмпинга на окружающую среду с помощью гидротурбины

ТАСС, 10 февраля. Первый эко-глэмпинг "Умка", который в сентябре 2021 года открылся на Чукотке, уже в следующем туристическом сезоне планируют перевести на альтернативные источники энергии для снижения негативного влияния на окружающую среду. Об этом ТАСС сообщил автор проекта Максим Крупеня.

"Я много лет прослужил в армии, а после выхода в запас окончил университет по специальности "электро- и теплоэнергетика". "Зачем?", - спросите вы, если я собираюсь вторую часть своей жизни посвятить развитию туризма. Как раз для того, чтобы правильно рассчитать автономность своего проекта и полностью уйти на альтернативные источники энергии. Конкретно в глэмпинге "Умка" - к гидротурбине, для снижения негативного воздействия от нашей работы на окружающую среду, я планирую заняться этим в следующем сезоне", - рассказал Крупеня.

Комфорт природе не помеха

В село Лаврентия на Чукотке, неподалеку от которого построен глэмпинг, Крупеня приехал служить в армии. Еще за несколько лет этого он начал изучать особенности развития туристического бизнеса в Арктике и решил влюбить в северо-восточный край как можно больше людей.

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"Дальневосточный гектар, на котором располагается глэмпинг, я получил чуть не по щелчку пальцев: заявление, пара документов, и вот у меня во владении два участка в разных локациях. В 2020 году из-за пандемии турпоток россиян на полуостров увеличился. Лучшего времени для начала своего дела в туристического сфере и представить сложно: тогда закупил шесть купольных конструкций. Взял в лизинг автомобиль, приобрел морскую лодку. Принципиально сотрудничаю только с российскими предпринимателями и компаниями - поверьте, у нас делают ничуть не хуже. Проверено шквалистыми чукотскими ветрами", - рассказал автор проекта.

Эко-глэмпинг "Умка" назван не только в честь самого известного сказочного полярного медведя - аббревиатура зашифровывает философию бизнеса Максима Крупени - "удивительные маршруты - комфортная атмосфера". На комфортабельных двуспальных и двухъярусных кроватях в общей сложности могут разместиться около 20 туристов, и первые из них уже успели побывать в "Умке".

"На Чукотке вообще все решает погода, так что "бизнес-планы" нужно писать, памятуя о штормовых ветрах и пурге в августе. Мы привезли глэмпинг на Чукотку летом 2021 года, я надеялся поставить базу за 10 дней, но в итоге за 30 с трудом уложились. Проверку на прочность проходили ветром 30 м/с, ливнями, снегом. Выстояли и выдержали. А в сентябре у нас в гостях оказались первые туристы - австро-немецкая группа", - добавил владелец "Умки".

Дико интересно

На Чукотку туристы едут не за пятизвездочным комфортом, но туроператоры в один голос говорят, что пора создавать для них условия, даже в самых труднодоступных точках. Тем более, что гости платят за такие туры от нескольких десятков до сотен тыс. рублей. На прошедшем в декабре 2021 года форуме "PROДФО-2021" тревел-блогер Дмитрий Куликов, который занимается организацией туров на Дальний Восток, заявил, что именно недостаток номерного фонда сдерживает развитие внутреннего туризма в макрорегион.

По его словам, на Чукотке людей, которые заплатили за экскурсию больше 150 тыс. рублей, приходится селить в съемные квартиры, и часто бывает, что хозяин жилья на это время просто съезжает к родственникам, а туристы "находятся во всем его быту".

Согласен с мнением блогера и Крупеня, который подчеркивает, что преимущество глэмпингов как раз в том, что туристы могут спать на мягкой кровати прямо в тундре. 10 минут - и они уже купаются в термоминеральных Лоринских источниках, а вечером - участвуют в мастер-классе по косторезному искусству прямо на территории базы отдыха или смотрят выступление национального фольклорного коллектива. И все это без утомительных переездов.

"Организация запоминающегося досуга гостей - еще одна моя задача. Уже разработано порядка 10 маршрутов: это и путешествия в национальные чукотские и эскимосские поселения, рыбалка, покорение вершин, каякинг, мастер-классы по национальному творчеству, посещение оленеводов", - говорит предприниматель.

Из крайности в крайность

Правительство Чукотки поддержало проект по созданию глэмпинга на полуострове еще на старте. В региональном департаменте финансов, экономики и имущественных отношений рассказали, что Крупеня подготовил бизнес-план "Умки" при поддержке Фонда развития Чукотки. Микрокредитная компания, работающая в регионе в рамках выполнения мероприятий профильного нацпроекта, предоставила ему заем в размере 5 млн рублей под льготные 5,5% годовых. Предприниматель также получил грант от окружного департамента финансов, поддержала проект и местная администрация.

"Больше, чем на Чукотке, не дают денег нигде, и без мощной финансовой поддержки проект бы не заработал. Такая помощь позволяет мне двигаться дальше", - сказал Крупеня.

В ближайших планах предпринимателя - открытие на втором дальневосточном гектаре, неподалеку от бухты Безымянной, научной базы для ученых, которые приезжают на Чукотку изучать климат в Арктике и морских млекопитающих. Эта база, по мнению владельца "Умки", также должна полностью работать от альтернативных источников энергии. А параллельно Максим Крупеня занимается созданием глэмпинга в самой западной точке страны - Калининградской области.

"Я сам из Калининградской области - ну вот тянет меня из крайности в крайность, от самой западной точки в самую восточную и обратно. Хочу привезти "Умку" туда - открыть глэмпинг на заповедных землях, сохранив в одной из локаций национальный чукотский колорит. Вижу в этом смысл, потому что как можно больше людей должны увидеть красоту удивительного северо-восточного края. И хочу, чтобы жители Чукотки ко мне приезжали на отдых: на юге страны для них жарковато, а вот в умеренном климате Калининграда морские охотники и оленеводы, например, смогут оздоравливаться после работы на арктических территориях. И при этом чувствовать себя как дома", - поделился планами предприниматель.

В 2021 году Чукотку посетили около 18 тыс. туристов - примерно столько же было в 2020-м. Из-за распространения коронавируса турфирмы делают упор на разработку маршрутов для российского туриста и конкретно для жителей полуострова: организуются простые пешие маршруты и туры "выходного дня". Спад количества иностранных туристов в регион в последние два года связан с тем, что на Чукотку из-за закрытия государственных границ перестали заходить круизные суда.

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РоссияЧукотский автономный округ
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