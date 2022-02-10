В Бурятии, Туве и на Алтае начнется масштабная экспедиция по учету барсов 13 февраля

ТАСС, 10 февраля. Масштабная экспедиция по учету краснокнижных снежных барсов начнется 13 февраля на всей территории обитания российской популяции - в Республике Алтай, Туве и Бурятии. Около 80 специалистов до конца марта будут считать численность редкого хищника. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Алтае-Саянском регионе Татьяна Иваницкая.

"Последние учеты барсов проводились в 2019 году. Этот учет будет полномасштабным, то есть численность краснокнижного хищника посчитают в республиках Алтай, Тыва и Бурятия, где сосредоточено до 90-95% российской популяции снежного барса. В этом году в учетах примут участие рекордное число участников за всю историю их существования - около 80 человек. Первыми на учет снежного барса отправятся в Республику Алтай 13 февраля, экспедиции продлятся до конца марта", - сказала Иваницкая.

По словам собеседницы агентства, в этом году учеты впервые пройдут по утвержденной Минприроды РФ единой методике сбора и анализа данных. Во время работ инспекторы и ученые ищут и фиксируют следы жизнедеятельности ирбиса - отпечатки лап, шерсть, поскребы на земле, задиры на деревьях. Они собирают шерсть и экскременты для молекулярно-генетического анализа, проверяют автоматические фотокамеры. Также специалисты посчитают и численность сибирского горного козла - основной добычи ирбиса в России, снимут петли и капканы, зафиксируют природоохранные нарушения.

"Фиксировать найденные следы жизнедеятельности, координаты находок и фотоловушек специалисты будут с помощью мобильного приложения для учета ирбиса, которое разработано WWF России. Благодаря партнерам каждая команда учетчиков получит мобильные телефоны, что облегчит и ускорит внесение и обработку данных", - подчеркнула Иваницкая.

Полномасштабные учеты снежного барса на всех ключевых участках обитания ирбиса в России проводятся с 2015 года. Осенью прошлого года Минприроды РФ впервые приняло единую систему учета численности этих животных. Снежный барс стал вторым видом больших кошек после амурских тигров, для которых с помощью этой системы учета планируется повысить эффективность охранных мероприятий. До этого редких кошек считали по разным методикам.

Снежный барс занесен в Красные книги РФ и Международного союза охраны природы. На сегодняшний день он остается одним из самых малоизученных кошачьих в мире. До сих пор неизвестна точная численность ирбисов - по данным WWF, на планете обитает от 4 тыс. до 6 тыс. особей, а в России осталось 2% мировой популяции. Точно посчитать их не удается - барсы живут в труднодоступной горной местности. В России обследовано только 70% мест обитания снежного барса, подтверждено обитание 70-90 особей. В Республике Алтай обитают 45 из них. В конце 2021 года глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил 2022 год Годом снежного барса в регионе.