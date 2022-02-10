В Якутии в 2022 году планируется трудоустроить 2,5 тыс. человек из студотрядов

ЯКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. участников студенческих отрядов планируется трудоустроить в Якутии в 2022 году, что на 1 тыс. больше показателей 2021 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель штаба Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Айсен Соловьев.

"Порядка 2,5 тыс. бойцов планируется трудоустроить в следующем году. Упор будет сделан на промышленные предприятия - более 500 бойцов будут привлечены к этой работе. В строительстве жилых домов студенты также примут участие - порядка 100 человек. Это основные проекты", - сказал Соловьев.

Также планируется в этом году обеспечить деятельность вожатых, готовится работа лесопожарных студенческих отрядов. "В этом году к благоустройству города Якутска и других районов республики также будут привлечены бойцы - порядка 300 человек", - уточнил Соловьев.

"Работы на текущий год гораздо больше предыдущего. В этом году мы получили возможность обеспечить бесплатное обучение около 700 бойцов рабочим специальностям. На данный момент мы разрабатываем техническое задание, и скоро будет запущен конкурс. По итогам конкурса образовательные учреждения получат финансирование из федерального бюджета для обучения наших бойцов", - добавил он.

В 2021 году было трудоустроено 1,5 тыс. бойцов из студенческих отрядов.